Roma, scontro taxi-moto nell'incrocio tra via Nomentana e via Asmara: muore a 53 anni Renato Rossi

Incidente ieri sera in via Nomentana a Roma: l'uomo a bordo di una moto che si è scontrato con un taxi è morto.

Il decesso è avvenuto poche ore dopo il ricovero al Policlinico Umberto I. La vittima è Renato Rossi, un 53enne che ieri sera, intorno alle 19,30, in sella alla sua Honda Fjs 400, si era scontrato con un taxi in via Nomentana, all'incrocio con via Asmara.

Sul sito del circolo nautico di Anzio è comparso un messaggio di lutto e di addio: Renato era un socio storico del circolo Cincinnato. «Stasera 11-11-2021, in un grave incidente stradale, ci ha lasciato il Consigliere, Socio ed amico Renato Rossi. Il CNC tutto ed il CDA si unisce al dolore della moglie Simona Cianni. Renato ci mancherai con la tua allegria. RIP», si legge accanto alla foto della vittima.

Gli agenti del II gruppo Parioli della Polizia Locale, sul posto per i rilievi, hanno sequestrato i mezzi coinvolti mentre sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. I vigili hanno già chiesto gli esami alcolemici e tossicologici del conducente del taxi che era alla guida al momento dello scontro, un italiano di 57 anni.