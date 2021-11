Roma, incidente in monopattino: morto 48enne travolto dall'auto in via Cristoforo Colombo

Incidente in monopattino, morto un uomo di 48 anni a Roma. Incidente mortale in serata nella Capitale, coinvolti un'auto e un monopattino: lo scontro è avvenuto in via Cesare Federici, all'intersezione con via Cristoforo Colombo nel quadrante sud della città. Sul posto la polizia locale per i rilievi e il 118. Inutili i soccorsi per l'uomo che si trovava a bordo del monopattino.

Monopattini, da domani a Firenze scatta l'obbligo di casco per tutti: pronte le pattuglie per i controlli

In monopattino muore investito da auto di sera. Non aveva casco ne giubbotto catarinfrangente

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale dell'VIII Gruppo Tintoretto. Il personale del 118 nonostante i tentativi di rianimazione non ha potuto che constatare il decesso dell'uomo a bordo del monopattino.

Secondo quanto si apprende, il conducente dell'auto si è subito fermato per allertare i soccorsi. Sono ancora in corso i rilievi della polizia locale per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Le pattuglie dei vigili hanno anche delimitato l'area e sono impegnate per agevolare la viabilità.