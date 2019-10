Luca Sacchi, Manuel Bortuzzo su Instagram: «Con te la vita non ha avuto pietà»

«Nel mio caso la vita è stata bastarda, con te non ha avuto pietà». Così Manuel Bortuzzo, il giovane nuotatore paralizzato dopo essere stato raggiunto da un colpo di proiettile, ha scritto in una story sul suo profilo Instagram dedicando un pensiero a Luca Sacchi, 24 anni, morto ieri a Roma dopo che aveva cercato di difendere la sua ragazza durante una rapina in zona Caffarella- Colli Albani.

Ultimo aggiornamento: 17:56

