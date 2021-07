Roma, cede il solaio e un operaio rimane ferito a piazzale Clodio: «Incastrato tra due piani del palazzo»

Mercoledì 7 Luglio 2021, 11:21

Incidente sul lavoro a Roma, piazzale Clodio. Alle 10 di questa mattina, mercoledì 7 luglio, un operaio è rimasto ferito mentre lavorava in una palazzina. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che a causa di un parziale cedimento di un solaio, l'operaio sia rimasto incastrato tra il sesto e il settimo piano. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, gli agenti di polizia e gli operatori del 118. L'ambulanza ha trasportato l'operaio ferito al policlinico Gemelli in codice rosso per una sospetta rottura del bacino. I vigili del fuoco, invece, stanno puntellando la porzione di fabbricato interessato dal crollo mentre gli agenti della polizia scientifica sono intervenuti per i rilievi.

