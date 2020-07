Focolai Roma, dipendente del IV Municipio (Tiburtino) positiva: «Nessuna sanificazione, salute degli utenti a rischio»

Un altro allarme coronavirus a Roma. «Una dipendente del IV Municipio è risultata positiva al Covid ma ad oggi non sono state ancora adottate misure di sanificazione da parte del direttore Fabrizio Mazzenga né del commissario del municipio IV Virginia Raggi a tutela della salute dei dipendenti e degli utenti. È gravissimo, ne sono a conoscenza da ieri». La denuncia arriva da Dino Bacchetti, già presidente della commissione controllo del Municipio IV.

«Si continuano ad erogare i servizi - dice Bacchetti - come se nulla fosse accaduto e i colleghi della dipendente risultata positiva continuano a lavorare in quella stessa stanza. È una situazione di grave irresponsabilità e di grave pericolo per la salute pubblica. Si rischia un focolaio nel Municipio IV».

