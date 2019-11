Fiumicino, contrabbando di carburante: sequestrato camion con carico da 26mila litri

Carburante di contrabbando potenzialmente pericoloso per i motori delle automobili. La guardia di finanza del Comando Provinciale di Roma ha sequestrato un maxi carico da circa 26mila litri all'altezza del caselle dell'autostrada Roma-Civitavecchia, all'altezza dell'uscita Roma Est. Il carico era suddiviso in 26 "cisternette" in plastica, della capacità di mille litri ognuna, e poi trasportate a bordo di un autoarticolato. Il cherosene è stato sequestrato durante un controllo di routine dei militari della Compagnia di Fiumicino che, insospettiti dall'odore del prodotto petrolifero e dalla documentazione di accompagnamento con la dicitura «additivo per bitume», hanno deciso di procedere a un'ispezione più approfondita del mezzo, scoprendo il reale carico trasportato.

Il cherosene, dopo la miscelazione con altri prodotti chimici, sarebbe stato utilizzabile per l'alimentazione di motori diesel e commercializzato ad un prezzo notevolmente inferiore rispetto a quello di mercato con un guadagno illecito di svariate decine di migliaia di euro. La distribuzione del prodotto avrebbe potuto danneggiare i motori degli autoveicoli utilizzatori, considerate le pessime caratteristiche chimico-fisiche. Dopo aver prelevato alcuni campioni per le analisi a cura del Laboratorio merceologico dell'Agenzia delle Dogane dei Monopoli, le cisternette sono state sequestrate insieme all'automezzo, mentre il conducente è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria di Civitavecchia per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle accise.

