Lunedì 5 Febbraio 2024, 07:00

BASTIA UMBRA - Momenti di paura e incredulità ieri mattina nell’area di rifornimento Q8 posta lungo la statale 75 in direzione Foligno all’altezza di Bastia Umbra. Un automobilista infatti ha colpito la colonna di distribuzione del carburante danneggiandola pericolosamente. Per fortuna l’impatto non ha causato esplosioni. Sul posto, unitamente ai vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’impianto, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Assisi guidata dal capitano Vittorio Jervolino.

L’autore dell’incidente è un ragazzo poco più che ventenne residente a Bastia Umbra che è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Il personale medico non ha riscontrato nel ragazzo traumi di particolare gravità. Il ragazzo ha fatto tutto da solo senza coinvolgere altri mezzi in transito o in sosta nell’area di servizio. Prima di impattare contro la pompa del carburante la macchina ha travolto dei cartelli pubblicitari posti in prossimità dell’impianto. L’area intorno alla colonnina self service è stata transennata dai militari. Tuttavia sono rimaste regolarmente aperte le colonnine dell’impianto risparmiate dall’impatto. Per cui dopo l’incidente il distributore ieri è tornato a lavorare regolarmente. Ora andrà fatta chiarezza sulle cause che hanno portato il ragazzo a centrare la colonnina una volta uscito dalla superstrada ed entrato nell’area di servizio. Andrà stabilito con certezza se l’incidente sia stato causato dall’alta velocità, da una distrazione o dalla mancanza di lucidità del conducente. Chiarite le cause andranno riparati i danni causati dal veicolo al distributore di carburante per consentirne il ritorno al normale funzionamento.

CADE SU BUCA, CICLISTA IN COMA

Un ciclista di 47 anni si trova invece ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Santa Maria della Misericordia a seguito di un incidente avvenuto nel pomeriggio di sabato nella zona di San Giustino. Secondo quanto riporta umbria24.it l’uomo sarebbe caduto dalla bici dopo essere finito in una buca e ha riportato gravi ferite alla testa .

COLPO DI SONNO, SI RIBALTA

Altro incidente nel pomeriggio di ieri, nella zona di Passignano. Un sessantenne, a causa di un colpo di sonno, all’altezza di un passaggio a livello ha perso il controllo dell’auto che stava guidando e si è ribaltato. Sul posto immediato l’intervento delle forze dell’ordine, della polizia ferroviaria e del 118. L’uomo e la moglie portati in ospedale.