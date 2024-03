Bonus gasolio, al via le domande: da quando, a chi spetta, a quanto ammonta e come fare richiesta

Al via il bonus gasolio per ottenere il recupero delle accise del primo trimestre 2024 sul gasolio e l'HVO acquistato per l'autotrasporto a fini commerciali. Le domande saranno aperte dal giorno di Pasquetta (1° aprile 2024) e il contributo (che potrà essere richiesto in denaro o sotto forma di compensazione) per il diesel consumato in questi primi tre mesi dell'anno ammonta a 214,18 euro ogni mille litri. Vediamo insieme come trasmettere la domanda all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, quali sono le scadenze e a chi spetta il bonus gasolio.