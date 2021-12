Martedì 21 Dicembre 2021, 13:19 - Ultimo aggiornamento: 13:56

Enrico Bennato accusa

Ecco come Enrico Bennato racconta l'omicidio di Fabrazio Piscitelli. Bennato appartiene a un gruppo criminale rivale cappeggiato dal fratello Leandro: "Perchè è morto pure quello, a sede sulla panchina stava a fuma la sigarette ha preso la revolverata qui dietro e l'altri due de quelli là che hanno sparato sono morti quelli che hanno sparatoa Lenadro". E ancora prosegue Bennato interecettato a casa sua il 20 aprile 2021: "Lo sa tutta Roma le guardie però non hanno le prove, io so indagato! So indagato de Diabolik; mo a San Basilio e a quello sulla spiaggia". Lo confessa Enerico Bennato.

Cosi scrive il gip nell'ordinanza commentando le intercettazioni: "si evince chiaramente il contesto di lotte tra gruppi e l'attribuzione dell'omicidio Piscitelli al proprio gruppo"

Ecco come la squadra mobile ha scoperto chi si celava dietro l'omicidio Diabolik. «Nella conversazione del 20 aprile 2021 è esplicita l'attribuzione a Raul Calderon dell'omicidio Piscitelli».

Enrico Bennato parla con un suo interlocutore dell'assasinio di Diabolik e lo attribuisce a Raoul Esteban Calderon: "A Francè a giugno famo l'albanese lo devo ammazza per forza me lo ha detto mi fratello perchè senno vonno ammazza mi fratello (Leandro) quando esce. Fanno prima noi me faccio pure l'albanese e quell'altri due so d'accordo con me"

Interlocutore di Bennato : "Mo francisco qua non viene più quando semo pronti viene qui e l'annamo a fa" (l'omicidio)

Bennato : "A me quando arrestarono Leandro, m'ha detto devi ammazza Tizio Caio e Sempronio" e so stati fatti, apposto. Mo mancava questo"

Interlocutore: "Mo Francisco dove sta?"

Bennato: "L'ho mandato via, in Spagna. Non lo di manco (che è in Spagna). Lo sta a cercare non je risponne. Lo sanno che lo ha ammazzato lui quello sulla spiaggia, ha ammazzato Diabolik, oh sta zitto France". E ancora: "Lo sa tutta Roma le guardie però nun c'hanno le prove! Io so indagato oh. So indagato de Diabolik mo a San Basilio e a quello sulla spiaggia"

"Le parole di Enrico Bennato - scrive il gip - appaiono particolarmente credibili, non soltanto per il contesto riservato in cui sono pronunciate, all'interno della propria abitazione e rivolte a persona di cui sembra avere la completa fiducia ma anche perchè nel frangente egli confessa anche il proprio coinvolgimento in un degli omicidi di cui stanno parlando, quello dell'albanese Shehaj e accusa il proprio fratello Leandro Bennato quale mandante dell'omicidio Piscitelli"