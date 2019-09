Derby, tensione a Ponte Milvio e davanti all'Olimpico: insulti antisemiti e fumogeni, polizia schierata

Cori, fumogeni, saluti romani e bandiere a Ponte Milvio dove sono già radunati un migliaio di tifosi della Lazio diretti allo stadio per il derby in programma alle 18. Un gruppo di supporter biancocelesti ha iniziato a fischiare al passaggio di un blindato della polizia che presidia in forze tutta l'area intorno allo stadio. Alta tensione anche davanti all'Olimpico, dove i romanisti si sono schierati accendendo fumogeni. Polizia e carabinieri hanno indossato i caschi, in attesa che gli ultrà entrino allo stadio.

Altri tifosi intonano cori contro la Roma e alcuni stanno accendendo fumogeni blu. Il repertorio dei cori va da “La mamma di Zaniolo è una p...” a “Romanista ebreo”. Tutta l'area dello stadio Olimpico è presidiata dalle forze dell'ordine. Intantp. due schieramenti di blindati della polizia con relativo idrante tengono separate le due tifoserie. A ponte a Milvio i laziali, in largo De Bosis, assiepati ai chioschetti di fronte all'Obelisco del Foro Italico i romanisti, che intonano anche loro contro i rivali biancocelesti e hanno esploso due petardi.

Il piano sicurezza è scattato già ieri sera con bonifiche e controlli. La Nord, dopo la coreografia per Fabrizio Piscitelli, il leader degli Irriducibili ucciso a Roma il 7 agosto scorso, resterà in silenzio per i primi 45 minuti della partita, come era stato già deciso prima dell'omicidio dal leader della curva Nord. Sono circa 50mila gli spettatori attesi, di cui 13mila romanisti.



