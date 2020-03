Roma, il virus non ferma le rapine: bloccato in strada e derubato dell'auto a Ostia

A Roma ancora una rapina da parte di banditi con il volto coperto da mascherine per il coronavirus. L'ultimo colpo ieri pomeriggio a Ostia in via della Martinica: tre malviventi con mascherine sanitarie sul volto e armati di pistola hanno rapinato un'auto a una donna ieri pomeriggio.

I tre uomini, hanno fermato un'auto con a bordo una donna cinese di 49 anni e dopo averla minacciata si sono fatti consegnare l'auto e sono fuggiti via. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto i poliziotti del commissariato di Ostia che indagano sull'accaduto.

