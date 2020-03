Roma, rapina farmacia con la mascherina. Preso ad Albano

Sabato pomeriggio, con il volto nascosto da sciarpa, cappello e immancabile mascherina chirurgica, e armato di un cacciavite, aveva rapinato una farmacia di via di Torre Nova portando via l'incasso giornaliero, circa 550 euro.Il malvivente, che inizialmente era riuscito a fuggire e a far perdere le proprie tracce, è stato identificato dai Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca, intervenuti subito dopo il colpo, grazie all'analisi dei video registrati dall'impianto di videosorveglianza dell'esercizio e alla successiva attività d'indagine.



L'uomo - un 48enne di albano Laziale, pregiudicato - è stato intercettato dai Carabinieri della Stazione di Tor Bella Monaca, coadiuvati nella fase esecutiva dai militari della sezione Radiomobile della Compagnia di Anzio, mentre si trovava a bordo della sua autovettura ad Ardea. Il rapinatore, che indossava ancora gli stessi abiti utilizzati durante la rapina, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto e portato nel carcere di Velletri in attesa delle decisioni dell'Autorità Giudiziaria. Nel corso dell'attività è stata recuperata anche gran parte della refurtiva. A seguito del rito direttissimo, l'arresto è stato convalidato e nei confronti del 48enne, il G.I.P. del Tribunale di Velletri ha disposto la misura cautelare da scontare in carcere.

Ultimo aggiornamento: 09:41

