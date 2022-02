Caro benzina, prezzi record a Roma: ecco la mappa quartiere per quartiere dei distributori più economici (e dei più cari)

Caro benzina, ci sono app che indicano - provano - quali sono i punti migliori dove risparmiare. Ma alla fine chiaramente ognuno va dove è più comodo e vicino. Epperò i ricari sono un dato di fatto. I prezzi di benzina e gasolio nella capitale sono estremamente diversificati, con i listini della verde che, in base ai dati giornalieri del Mise, variano oggi da un minimo di 1,759 euro al litro a un massimo di 1,938 euro/litro, mentre il prezzo del gasolio va da 1,639 euro al litro a un 1,835 euro/litro (modalità self).

Benzina, prezzi record: ecco perché continuano gli aumenti e dove possono arrivare, gli effetti della crisi Russia-Ucraina

I distributori più economici e i più cari

Per quanto riguarda la benzina i distributori più economici (1,759 euro/litro) si trovano su via Prenestina, su Via Casilina, ma anche sulla Litoranea e su Via Cristoforo Colombo. Sul Lungotevere per un litro di verde occorre spendere 1,889 euro, prezzo che sale a 1,899 euro a Via Merulana e alla Balduina. I listini più cari, tuttavia, sono quelli delle aree di servizio ubicate in prossimità della capitale (autostrada A1) dove la benzina costa 1,938 euro al litro in modalità self.

Per il gasolio i distributori più economici sono quelli di Via Aurelia e Via Litoranea (1,639 euro/litro) seguiti da via Federico di Donato, via Prenestina, via di Pietralata, via Zigliara (1,649 euro/litro), prezzo che sale a 1,769 euro al litro sul Lungotevere, 1,789 euro in via Merulana, 1,799 euro alla Balduina, fino al record di 1,835 euro al litro (sempre in modalità self) nelle aree di servizio della A1 in prossimità di Roma.

«I forti incrementi dei listini dei carburanti portano oggi un pieno di benzina a costare oltre 16 euro in più rispetto allo scorso anno - spiega il portavoce Codacons, Stefano Zerbi - Una famiglia media si ritrova così a spendere oggi circa 400 euro all'anno in più solo per i rifornimenti di benzina e gasolio, senza contare le ripercussioni sui prezzi al dettaglio. Farebbe bene il Comune a intervenire per salvaguardare le tasche dei cittadini romani, incrementando le corse di bus, metro e tram e incentivando l'uso dei mezzi pubblici, prevedendo fasce orarie gratuite in favore degli utenti»..

Rosario Trefiletti, presidente di Federconsumatori ricorda come da un anno a questa parte il prezzo della benzina è aumentato su tutto il territorio nazionale. «La ricaduta per le famiglie solo per i costi diretti è pari a circa 410 euro l'anno per automobilista; la ricaduta in termini indiretti (i costi dei carburanti incidono sul trasporto delle merci) sta intorno agli 80 euro».

Esistono una serie di App dove i cittadini si confrontano e consigliano, tra queste Prezzi Benzina - gpl e metano.