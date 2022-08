Roma, busta con proiettile al VI Municipio Le Torri: edificio evacuato

Una busta da lettera con dentro un proiettile da caccia inesploso, calibro 12, è stato lasciato oggi in una busta nell'ufficio di presidenza del VI Municipio Le Torri, in via Bruno Cirino in zona Torre Gaia, a sud di Roma. La segnalazione, arrivata alla polizia, è stata fatta intorno alle 15:00.

Edificio evacuato

Al vaglio della Digos le immagini delle telecamere di video sorveglianza del palazzo. Sul posto sono intervenuti, con diverse volanti i poliziotti di zona, insieme agli artificieri e agli investigatori della scientifica. Lo stabile è stato evacuato. Sono in corso indagini della Digos.

Gualtieri: «Gesto gravissimo»

«Solidarietà a tutto l'ufficio di presidenza del VI municipio di Roma a cui è stata indirizzata una busta con un proiettile: un gesto gravissimo. Ho sentito il presidente Franco a cui rinnovo il massimo sostegno dell'amministrazione capitolina nell'impegno comune per la città». Lo afferma in un tweet il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.