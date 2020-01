Roma, finanzieri nella sede Ama: indagini su dati informatici rubati

La Guardia di Finanza è entrata nella sede di Ama, la società che gestisce lo smaltimento dei rifiuti di Roma, per acquisire alcuni documenti. A quanto si apprende i militari si sono recati nella sede di via Calderon della Barca, su delega della Procura di Roma, nell'ambito di un'indagine per accesso abusivo al sistema informatico partita dopo la denuncia di Ama nei confronti di alcuni dipendenti.

