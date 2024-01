Roma, in scooter contro camioncino Ama: morto motociclista. L'incidente in piazza della stazione Prenestina

Ennesimo incidente mortale in zona Prenestina, in particolare a piazza della stazione Prenestina. Intorno alle 10 è avvenuto lo scontro tra un mezzo "squaletto" dell'Ama e uno scooter.

Nell'impatto è morto il motociclista, un 56enne italiano. Sul posto gli agenti della polizia locale del V Gruppo Prenestino. Il conducente del mezzo dell'Ama, un uomo di 34 anni, ha accusato un malore ed è stato trasportato in ospedale. Ancora in corso tutti gli accertamenti per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.

Il precedente

Martedì sera (23 gennaio) su via Prenestina è morto un motociclista di 43 anni, Valerio Lauroni, in uno scontro con un rider in sella alla sua bici. Il centauro è caduto nel tentativo di schivare il ciclista, andando a sbattere contro un'auto in sosta. L'uomo è deceduto praticamente sul colpo.