Rifiuti Roma, Ama sanziona in Centro oltre 600 tra bar e ristoranti: violate regole su come buttarli

Nelle zone centrali di Roma boom di multe da parte di Ama contro negozi, ristoranti, bar e condomini che non rispettono le regole sui conferimenti dei rifiuti: cioè li buttono dove capita, si dimenticano di differenziarli e spesso non pagano neppure la Tari.

Stando a un report della municipalizzata, soltanto nel I Municipio, i verificatori dell'azienda, hanno elevato tra gennaio e settembre del 2023 647 sanzioni. Entrando più nello specifico si scopre che 219 verbali sono stati destinati a utenze commerciali, le cosiddette Und, le rimanenti 448 a condomini o alberghi.

Sul primo versante gli ispettori ambientali hanno messo nel mirino soprattutto i titolari di bar e ristoranti che a inizio servizio o alla fine del giornata gettano la loro spazzatura nei cassonetti destinati alle famiglie e non li lasciano nei bidoncini per la raccolta del porta a porta.

Un fenomeno che riguarda sia le zone della movida sia quelle più residenziali dove sono meno i locali.

Sul fronte delle altre multe, famiglie e alberghi, Ama invece vuole intervenire per limitare gli abusi causati soprattutto dalle strutture di b&B e affittacamere, con i gestori che non spiegano ai loro clienti - spesso stranieri - come differenziare i materiali e come conferirli.

Da mesi il I Municipio lamenta di essere il territorio maggiormente colpito da questi fenomeni.