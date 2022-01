Roma, allerta vento. Vigili del Fuoco: «Pericolo per rami e alberi». Raffiche per altri due giorni

Sale l'allerta meteo nella Capitale per il forte vento che dalle ore 4 della scorsa notte sta sferzando sulla città. La sala operativa centrale dei Vigili del Fuoco sta monitorando la situazione con la massima attenzione. Sono stati già predisposti in modo previsionale almeno una quindicina di interventi per ogni distaccamento sulla città. Riflettori puntati su alberi e rami che potrebbero essere gli elementi più a rischio in questo scenario, con la caduta violenta e improvvisa. Con conseguenze pericolose.

Per il momento, comunque, non si registrano eccessive criticità o punti di disagio e danni sulle strade e la circolazione in città. «Resta la massima allerta e attenzione su possibili disagi dovuti a al taglio di rami e laberi - fanno sapere i Vigili del Fuoco - se per in una condizione di routine prevedediamo normalmente tra i due e i tre interventi per ogni distaccamento, oggi ne prevediamo almeno una quindicina».

Ma la situazione può evolvere nelle prossime ore. Anche perché l'allertra meteo continua: il forte vento durerà ancora un paio di giorni. «Lo scenario è in evoluzione», dicono dal Comando. D'altronde, il Centro Funzionale Regionale ha reso noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso l'avviso di condizioni meteorologiche «avverse con indicazione che dal mattino di oggi, e per le successive 18-24 ore, si prevede sul Lazio il persistere di venti da forti a burrasca a prevalente componente settentrionale, con raffiche di burrasca forte, specie lungo i settori costieri ed appenninici. Forti mareggiate lungo le coste esposte».

Quello che è sicuro è che nonostante il cielo sereno, con l'arrivo del vento da Nord-Nord est, le temperature possono scendere anche a 2 gradi. Per oscillare, comunque, fino ai 10 gradi.