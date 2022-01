Neve ai Castelli Romani, imbiancati i Pratoni del Vivaro. Ghiaccio in strada e disagi in via Tuscolana

Come previsto dalle stazioni meteo dei Castelli Romani, oggi pomeriggio è arrivata una forte nevicata nella zona dei Pratoni del Vivaro, tra i comuni di Rocca di Papa, Rocca Priora, Artena e una parte di Velletri. Si è trattato di precipitazioni di media entità a tratti più forti che hanno causato evidenti accumuli sui prati e sulla parte più alta della piana del Vivaro. Favorito per il freddo gelido il versante orientale dei Castelli Romani, mentre sulla parte occidentale la neve è stata più debole.

Stanotte e domani ancora temperature in picchiata e gelo in arrivo. Grazie al "Cuscinetto Freddo" infatti la Piana del Vivaro ai Castelli Romani ha mantenuto temperature prossime allo 0°C mentre sulle due "Rocche" di Papa e Priora ci sono 1°- 2°C e in nottata i termometri andranno al di sotto delle zero.

Dalla polizia stradale di Albano e dai comandi delle polizie locali di molti comuni della provincia di Roma è arrivata l'allerta di "Attenzione al gelo e al ghiaccio" nelle zone di altura. Già dalle prime ore della serata ci sono stati molti disagi e si sono verificati sbandamenti e uscite di strada in via Tuscolana, tra Rocca Priora e Artena.

Foto e News dalle pagine facebook "Meteo Roma Castelli Romani" e "Meteo Rocca di Papa".