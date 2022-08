Temporali e vento, il maltempo colpisce tra Fabrica di Roma e Civita Castellana

Il maltempo di questo pomeriggio ha colpito una vasta area del Viterbese in maniera abbastanza violenta. Pioggia, raffiche di vento e grandine sono statu protagonisti nel pomeriggio in quasi tutta la bassa Tuscia.

Sulla strada provinciale Falerina, nel territorio di Fabrica di Roma, è caduto un grosso albero per i forte vento. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri. L’arteria è stata chiusa al traffico. Anche sulla strada che collega Nepi alla frazione di Umiltà sono stati segnalati molte cadute di rami e allagamenti.

Anche qui il traffico è stato molto rallentato. La Nepesina, nel tratto appena fuori Civita Castellana, si è allagata in vari punti e sono intervenuti i volontari della Protezione civile per far defluire l’acqua dalla sede stradale. Stessa situazione è stata segnala nella frazione di Sassacci.