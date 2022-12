Natale, nel XII Municipio musica e teatro animano le piazze dei quartieri

Musica e teatro tornano ad animare le piazze del XII Municipio in occasione delle festività natalizie. Da Porta Portese a Massimina sono tanti gli eventi per grandi e bambini a cui poter partecipare.

Come da tradizione si è iniziato ieri, 8 dicembre, con la simbolica decorazione di un albero a piazza Carlo Alberto Scotti e l’installazione di un altro a largo Federico Caffè, di fronte alla fermata del treno Quattro Venti. Poesia e musica hanno invece animato largo Alessandrina Ravizza, teatro di uno spettacolo all’aperto per grandi e bambini.

Gli eventi continueranno oggi, 9 dicembre, per le altre piazze del quartiere. Al giardino Fernanda Gattinoni, tempo permettendo, è previsto un laboratorio animato ispirato al famoso cartone animato Nightmare Before Christmas, seguito dall’evento Roma Balkan Trubaci. Per tutto il pomeriggio rimarrà aperto lo stand “cultura delle feste” con i membri del cdq La Voce di Porta Portese, la Biblioteca Condominiale Al Cortile, la community C.A.S.A. e Monteverde Attiva.

Sempre oggi pomeriggio, a largo Ludovico Quaroni, è prevista la decorazione condivisa dell’aiuola nella piazza, insieme alle animazioni di artisti di strada. Al Parco Via Giuseppe Vanni, infine, il secondo appuntamento del teatro di strada organizzato da Inca Italia. Le stesse piazze torneranno a essere illuminate e animate anche il prossimo fine settimana, con diversi eventi di giocoleria, laboratori di presepe, musica, teatro ma anche opportunità per chi volesse sostenere delle organizzazioni di volontariato e solidarietà.

Gli appuntamenti termineranno infine tra il 22 e il 23 dicembre, dove è prevista una nevicata artificiale a piazza Scotti, di giovedì, e a largo Quaroni, di venerdì. Con l’iniziativa Suoni del Natale, infine, il Municipio riporta per le strade anche gli zampognari. Dopo essersi già esibiti in zona Bravetta, Pisana e Monteverde vecchio l’8 dicembre, torneranno in strada il pomeriggio di sabato 10 dicembre a Monteverde nuovo, la mattina di martedì 20 dicembre a Porta Portese e sempre la mattina di giovedì 22 dicembre a Massimina.

“Un momento per godere in compagnia del nostro territorio e delle sue piazze festeggiando l'arrivo delle festività” scrive su Facebook il presidente del Municipio XII Elio Tomassetti.