Le adesca con la scusa di essersi perso. Dice di cercare una chiesa e chiede alla malcapitata di turno se può controllare la mappa sul suo cellulare. Ma quando estrae il telefono dalla tasca fa vedere foto o video porno. Così la povera vittima, spaventata, scappa via, lui la segue per un po' e poi passa a un'altra donna. Neanche la presenza dei bambini vicino alle loro mamme lo ferma dall'attuare il suo schema. È quanto accaduto a diverse donne nel quartiere Monteverde. A darne notizia una delle vittime del molestatore sul gruppo Facebook del quartiere.

LA PAURA

Cresce la preoccupazione a Monteverde per colpa di un uomo in monopattino che terrorizza donne e bambine.

L'allarme parte dai social dove da giorni è un susseguirsi di messaggi di donne impartire che si sono imbattute nel "maniaco che gira in monopattino", come scrivono. Ognuna racconta la sua esperienza per mettere in guardia le altre. «Chiedo la massima attenzione!», scrive una residente preoccupata, sul gruppo del quartiere. «Ragazzo di una ventina d'anni in monopattino, ferma donne, anche mamme con bambini, con la scusa che sta cercando una chiesa e in vece prima fa vedere la chiesa sul cellulare, per poi cambiare immagine e mostrarne altre pornografiche. L'ho incontrato vicino a Villa Sciarra. Sono rimasta scioccata, non ho avuto la forza di reagire», ha scritto.

Ma la preoccupazione più grande, spiega, è che si tratta di un ragazzo «dalla faccia pulita», insospettabile, così tanto «da poter essere mio figlio, per quello non ho diffidato. Invece sono rimasta molto male».

LE REAZIONI

«Siamo nel secolo dello smartphone anche in questo», scrivono i residenti sotto al post di denuncia, ironizzando sul cambiamento dei tempi anche per quanto riguarda il modus operandi dei cosiddetti "maniaci", una volta «con l'impermeabile». Mentre c'è chi invece è preoccupato per sé ma anche e soprattutto per le proprie figlie: «Può essere pericoloso, va subito fermato».Poi ci sono le testimonianze di altre persone che lo hanno incontrato. Una, in particolare, proprio nella serata di ieri. Stesso modus operandi ma a bordo di un altro mezzo: «L'ho incrociato poco fa che gironzolava intorno all'edicola di via Roma Libera. Era in bici, ma chiamava tutte le signore gridando di cercare indicazioni su una chiesa. In quel momento per fortuna però nessuno gli ha dato corda».