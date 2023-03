Domenica 26 Marzo 2023, 09:33 - Ultimo aggiornamento: 09:36

LA DENUNCIA

Non appena ha incrociato le ragazze, si è spogliato completamente nudo e ha iniziato a masturbarsi. Quando le vittime di molestie sono scappate via, le ha inseguite. Una notte da incubo per due ragazze che avevano trascorso la serata tra venerdì e sabato nei locali del quartiere Ostiense. Si tratta di due giovani studentesse che sono riuscite a raggiungere la macchina e a chiamare i carabinieri.

I SOCCORSI

«Aiuto, ci sta seguendo e molestando» hanno detto sconvolte al telefono ai loro soccorritori. In una manciata di minuti sono intervenuti i militari di zona che dopo averle tranquillizzate, hanno ascoltato la ricostruzione di quanto avvenuto. Subito i militari hanno individuato l'uomo che intanto tentava la fuga in scooter. Per il maniaco sono scattate le manette e una denuncia per atti osceni. Le due vittime invece, sono state accompagnate a casa. Ancora sconvolte per quanto avvenute ma in discrete condizioni.

Lo scorso mese un altro maniaco è finito in manette: palpeggiava le studentesse mentre andavano a scuola a bordo di un bus Atac della linea 766. Il molestatore seriale, romano di 50 anni agiva sempre alla stessa ora, fra le 7 e le 8 della mattina. Quando il bus è pieno di ragazze adolescenti che si recano in una delle scuole situate lungo il percorso della linea che parte dalla stazione Trastevere e passa per i quartieri Gianicolense, San Paolo e Tor Marancia. La Polizia, convinta che si trattasse appunto di un maniaco seriale, era poi intervenuta per cercare di cogliere il 50enne sul fatto. Sono perciò saliti su una vettura Atac vestiti in borghese con una delle studentesse che era già stata vittima dell'uomo e hanno atteso in mezzo agli altri utenti che il molestatore salisse sul veicolo e si avvicinasse alle ragazze per palpeggiarle. L'uomo è finito nella trappola, riconosciuto da una delle vittime.