Roma, raffica di furti nelle auto a Monteverde. I residenti: «Ormai è sempre più difficile sentirsi al sicuro»

«Monteverde è presa d’assalto da questi delinquenti»: una semplice affermazione, ma anche una triste verità. La scorsa notte, nel giro di poche ore, i ladri hanno colpito nuovamente. Nel mirino non una, bensì due macchine. Sebbene la zona interessata sia la stessa, i furti commessi sono di diversa natura. In via Francesco Amici, dietro largo Ravizza, una signora si sveglia trovando una sorpresa tutt’altro che piacevole. Le valigie caricate e posizionate precedentemente all’interno della macchina sono sparite. Di certo, una scoperta destabilizzante considerando, in aggiunta, che fra gli effetti personali rubati vi sono anche oggetti di grandissimo valore affettivo. Sebbene sia difficile, se non impossibile, che questi vengano restituiti, la speranza è l’ultima a morire.

A denunciare il secondo furto è un’altra donna. Questa volta, però, è proprio la stessa macchina ad essere assente. Parcheggiata in Viale dei Colli Portuensi, la Renault Twingo della signora risulta svanita nel nulla. «Ormai è sempre più difficile sentirsi al sicuro qui», spiega un residente del quartiere con aria addolorata: «Tra cinghiali, aggressioni e rapine come posso stare tranquillo?.