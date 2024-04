Lignano, incendio in Darsena: a fuoco l'hotel Marina Uno. Densa nube di fumo nero visibile da chilometri

II fumo visibile a chilometri di distanza e le fiamme: paura a Lignano per un incendio all'hotel Marina Uno affacciato alla darsena. Secondo le prime informazioni ad andare a fuoco è stato il bar Newport adiacente alla struttura alberghiera.

L'allarme è scattato verso le 13 di oggi, lunedì 29 aprile, quando diverse persone hanno chiamato il 115 per quella densa nube di fumo nero che si alzava verso l'alto. Immediatamente dalla centrale operativa di Udine dei Vigili del fuoco hanno inviato sul posto le squadre di Latisana e Lignano. Non sono ancora chiare le cause del rogo. La nuvola di fumo nero è visibile a chilometri di distanza tanto che le segnalazioni sono arrivate anche dal vicino Veneto oltre che da tutta la bassa friulana. L'incendio non ha coinvolto persone, la struttura alberghiera è attualmente chiusa.