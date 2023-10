Roma, screening oncologici: a Conca d'Oro visite ed esami gratuiti. Ecco come effettuarli

Esami essenziali e cruciali per individuare il cancro: sono gli screening oncologici, da sempre, uno strumento in grado di prevenire tempestivamente i tumori tipicamente femminili e maschili. Test e controlli regolari consentono di riconoscere l'insorgenza di patologie e di arrivare dunque a una diagnosi precoce.

Nella giornata di oggi, sabato 21 ( ottobre),i professionisti dell'Asl Roma 1 saranno presenti in Piazza Conca d'Oro, dalle 9 alle 18, per i programmi di prevenzione per le donne ( fasce d'età, dai 25 ai 64 anni e 50 e 74 anni) e per gli uomini ( dai 50 anni ai 74 anni). L'accesso è libero e senza alcuna prenotazione.

Nel dettaglio:

Screening della cervice uterina tramite Hpv e Pap test, ( donne dai 25 ai 64 anni)

Screening del colon-retto tramite apposito kit, (donne e uomini dai 50 ai 74 anni)

Screening contro il tumore al seno tramite apparecchio in loco, ( donne dai 50 ai 74 anni)

Per informazioni sugli screening offerti dalla ASL Roma 1, è possibile contattare il numero verde 800.536.693, dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 17.00, oppure scrivere all'indirizzo email uocpomas@aslroma1.it.