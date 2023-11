Prevenzione oncologica, a Conca d’Oro torna l’appuntamento con gli screening oncologici. Il programma delle visite

Esami a tappeto su una fascia ampia di popolazione con l’obiettivo di individuare una malattia, curarla, prima che si manifesti con sintomi. Gli screening oncologici sono importanti e servono a individuare i tumori in uno stato precoce e più facilmente curabile. Per questi motivi la Asl Roma1 ha organizzato un nuovo appuntamento con la prevenzione oncologica per oggi, sabato 11 novembre, a partire dalle 9 e fino alle 18, in Piazza Conca d’Oro.

Sarà possibile accedere liberamente e senza prenotazione ai seguenti programmi di prevenzione:

- Donne dai 50 ai 74 anni: Screening contro il tumore al seno tramite prenotazione della mammografia

- Donne dai 25 ai 64 anni: Screening della cervice uterina tramite Pap test e Hiv

- Donne e uomini dai 50 ai 74 anni: Screening del colon- retto tramite apposito Kit

Per avere informazioni in merito agli screening gratuiti offerto dalla Asl Roma1, è sufficiente chiamare il Numero Verde 800/536/693, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 17. Oppure scrivere all’indirizzo email: uocpomas@aslroma1.it.