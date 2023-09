Roma, Conca d'Oro: inaugurata la nuova area fitness nel Parco delle Valli, gratis e aperta a tutti

Fare sport, all’aria aperta, liberamente e gratuitamente. E’ stata inaugurata nella giornata di sabato ( 9 settembre, ndr) la nuova area fitness sorta nel cuore del Parco delle Valli, all’interno della zona urbanistica di Conca d’Oro ( Municipio III, ndr); una “palestra” a cielo aperto fruibile da tutti con l’intento di avvicinare più persone all’attività fisica outdoor e, al tempo stesso, vivere in modo diverso l’area verde del “Pratone” delle Valli.

Il percorso fitness è stato allestito grazie al lavoro sinergico dell’Ente di Promozione Sportiva “Csen”( Centro Sportivo Educativo Nazionale) che ha donato gli strumenti nell’ambito del progetto nazionale “Ci vediamo da Criss?” insieme al Municipio III e al Dipartimento Aree Ludiche. «Un progetto finalizzato allo sport di base per tutti e abbiamo scelto Roma, tra una ventina di città, perché ci sembrava opportuno installare le otto attrezzature in un’area verde frequentata da tutti.

Tutto questo è stato possibile grazie all'amministrazione municipale e al Comitato provinciale», ha commentato - a margine dell'inagurazione - il Prof. Francesco Proietti, Presidente Nazionale Csen.

IL PROGETTO

“Ci vediamo da Criss?” ( acronimo, Csen Regenerating Innovative Sport Space) ha l’obiettivo di proporre un modello di spazio cittadino rigenerato attraverso lo sport con lo scopo di favorire il benessere e la socialità della persona. Un progetto pensato per otto città del territorio nazionale per promuovere lo sport come strumento di inclusione, ma al tempo stesso come rigenerazione sociale ed ambientale per quelle aree degradate e caratterizzate da una scarsa partecipazione alla pratica sportiva.

«Un passo in più per migliorare il Parco delle Valli dopo il completamento dei vialetti pedonali, i lavori - ancora in corso - della recinzione e l'ultimazione della ciclovia delle Valli sul versante di via Conca d’Oro e via Val D’Ala. Grazie a Sport e Salute e allo Csen Nazionale abbiamo ricevuto in dono l’area fitness con l’intento di far vivere il parco in un modo migliore», ha dichiarato al Messaggero il Presidente del Municipio III, Paolo Marchionne.

«Un progetto di cui siamo molto orgogliosi e che già all’inaugurazione ha visto tantissime persone fare sport liberamente. L’obiettivo è posizionare queste strutture anche negli altri parchi del territorio. Un grazie a Csen per aver scelto il III Municipio con una collaborazione e un’amicizia consolidate in queste settimane e un altro grazie al Dipartimento Aree Ludiche che, con un lavoro enorme durante l’estate, ha consentito il tutto», ha aggiunto l’Assessore per le Politiche Ambientali e Sportive ( Municipio III), Matteo Zocchi.