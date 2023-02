Roma, Settebagni invasa dai rifiuti, la rabbia dei residenti: «Vogliamo telecamere per incastrare gli zozzoni»

L’emergenza rifiuti ingombranti abbandonati a se stessi nelle strade della capitale continua. Una saga che ormai va avanti da anni e che ha raggiunto il suo apice qualche settimana fa con trolley, zainetti, materassi, sanitari, biciclette, addirittura divani e cyclette di tutto di più, lasciati per strada vicino ai cassonetti sulle strade capitoline di tutti i municipi. Ma ieri a Settebagni la ciliegina sulla torta per “quelli più tecnologici” 4 monitor per computer, due adagiati nel cassonetto e altri due lasciati per terra.

Da qui la caccia ai colpevoli e i commenti ai furbetti apparsi sul profilo Facebook del comitato di quartiere Settebagni. “Alla persona più imbecille della terra.. giusto posto per i tuoi monitor” sbotta Alessandro, ma subito gli risponde ironico Pietro: “Dai almeno apprezza che non li ha lasciati per terra”. Ma poi continua il fiume di post: “Sono proprio, irresponsabili e zozzi, perché non chiamano il comune che con Ama portano via tutto“ esclama Paola. Non va certo per il sottile Carmen che apostrofa “Grande deficiente c’è la discarica”. Poi Stefano posta la seconda foto quella dei monitor lasciati per terra: “Poi c'è qualcuno più intelligente che ha pensato di metterli a terra...al peggio non c'è mai fine“. Sandra interviene e racconta: “Ho Appena assistito all'ennesima scenetta di ..."chi è più stupido de me, mi spiccia casa": via Sant'Antonio di Padova, gli Attici, arriva tutto bello sparato, scende dalla macchina con il saccone di plastica con un bidone aperto strabordante e due bidoni quasi vuoti, chiusi. Indovinello: dove ha "lanciato" il sacco? Con la prima ventata, visto che la volpe non l'ha neanche chiuso.....dove andrà a finire la sua monnezza? Vorrei rispondere ..."speriamo che si materializzi e si incammini dritta dritta verso casa sua.

E i post continuano tra l’ironico e l’arrabbiato di tutti quei cittadini che rispettano le regole e guardano i soliti furbetti incivili che le infrangono con “nonchalance” per dirla alla francese. Proprio per questo molti cittadini e residenti in tutta Roma hanno invocato telecamere e foto-trappole nascoste per multare i trasgressori come quel 57enne di Ostia multato di 600 euro perchè aveva lanciato in corsa uno scatolone a bordo strada all'Idroscalo, vicino al monumento di Pasolini. Infatti è da quasi un anno che anche il comune di Roma sta installando foto-trappole e telecamere in giro per i municipi per cercare di scovare i furbetti dei rifiuti. I dispositivi sono stati e continueranno ad essere collocati nei punti nevralgici della Capitale, e non solo in periferia. Saranno impegnati agenti accertatori di Ama e agenti di polizia locale.