Sabato 4 Febbraio 2023, 17:18

Autobus 39 che passione. I residenti di Settebagni e di Labaro nell’ultimo periodo non si capacitano perchè l’autobus 039 è diventato un fantasma, in pratica non lo vede più nessuno. I residenti sono sul piede di guerra tanto che Veronica del Comitato di quartiere Settebagni ha voluto verificare personalmente. «Per pigrizia - inizia il post di Veronika di un giorno fa sul profilo del Comitato - ho deciso di aspettare l’autobus 039 alla fermata Scalo Settebagni - Lorenzana. Non capita spesso, perché in meno di 10 min a piedi raggiungo casa, però le rare volte che aspetto questo autobus, non passa… volevo capire quindi se qualcuno trova davvero utile questo autobus. Per non parlare di via S. Antonio di Padova alta e vie li vicino ch non servite».

Roma, incidente tra due autobus a Prati: l'autista incastrato tra le lamiere, feriti 3 passeggeri

Roma, il giallo dell'autobus fantasma

E continua «Ignoro quante persone di Settebagni quotidianamente sfruttino il treno per andare a lavoro ma se c’è un problema con i treni (ad esempio sono già 2 volte nel giro di poco che cancellano quello delle 7:55) ma ad autobus ho l’impressione che siamo messi male. l'autobus 135 e i Cotral per arrivare a Tiburtina ci mettono una vita. Sarà utopia o una pretesa assurda, certo una linea express pure qua avrebbe fatto comodo. Lo dico perché abito qui da due anni e vengo dalla ridente “Tor bella” dove non c’è il treno ma hanno la linea express che passa molto spesso e c’è anche una linea notturna». Riflessioni di residenti di periferia che dovrebbero far riflettere l’Atac e tutta la giunta del III municipio.

Le proteste

«La parte alta di Settebagni, via Sant'Antonio di Padova dall’incrocio vicolo delle Lucarie Terranuova Bracciolini, Capoliveri è completamente tagliata fuori dal quartiere, diamo costretti a prendere l'auto anche per 1 solo litro di latte, senza parlare delle persone anziane che molto spesso non hanno più neanche l’auto». Insomma Settebagni è in rivolta, pochi autobus e neanche si vedono. Parlando dello 039 che unisce Labaro (via Valbondione) e Settebagni (uscita raccordo Via Salaria/Piombino), ha 48 fermate e un tragitto totale approssimativamente percorribile in 83 minuti, con una cadenza che andrebbe dai 20-25 minuti nei giorni feriali ai 40 dei festivi ma a sentir parlare i residenti l’autobus non passa per ore. I residenti di Settabgni e di Labaro attendono presto risposte.