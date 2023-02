Roma, in Piazza Sempione sbarca “Fibrio Mia.. ma te le regalerei”, la commedia per sensibilizzare sulla fibromialgia

Nel passato è stata considerata una patologia di natura psicogena, complessa da curare e con estrema difficoltà veniva diagnosticata. La fibromialgia è una sindrome comune in molte donne, compare in qualsiasi età, ma con elevata incidenza tra i 20 e 50 anni. Può interessare anche i bambini piccoli. Una malattia definita da diversi studiosi “invisibile” che può arrecare ripercussioni sulla qualità della vita. Dolori al sistema muscolo- scheletrico, spesso, accompagnati da disturbi del sonno, dall’affaticamento, dalla rigidità e dalla difficoltà di concentrazione. E’ stato peraltro dimostrato che un numero di pazienze presenta comorbilità psichiatriche che vanno dalla depressione, ai disturbi del panico. Con un forte impatto negativo nella vita di tutti i giorni.

Pe sensibilizzare maggiormente su questa tematica, l’Aisf ODv ( Associazione italiana Sindrome Fibromialgica) - con il patrocinio del Municipio III - metterà in scena la commedia teatrale : “Fibro Mia..ma te la regalerei!”, ideata e scritta dalla Dott. Ssa Reumatologa Laura Bazzichi. Uno spettacolo che racconta in chiave umoristica una vita in compagnia di questa patologia cronica. L’intento è quello di “curare sorridendo” attraverso messaggi e consigli terapeutici sulla gestione della malattia”. L’appuntamento è per lunedì 6 Febbraio, alle ore 17.30 presso l’Aula Consiliare del Municipio III, in Piazza Sempione, 15. Al termine dello spettacolo ci sarà una tavola rotonda con esperti che risponderanno alle domande del pubblico.

“Lo scorso Settembre, insieme all’Aisf, presso il Parco delle Valli, abbiamo inaugurato la panchina dedicata alla fibromialgia”, ha spiegato l’Assessora alle Politiche Sociali del Municipio III, Maria Romano “Una panchina ed una targa per sensibilizzare le persone a conoscere una malattia che colpisce circa due milioni di italiani. E siamo lieti - ha proseguito Romano - di dare la possibilità di rappresentare questa commedia. Per richiamare all’attenzione di tutti una malattia molto invalidante.”

Per info e prenotazioni: Giusy Fabio, 327.7064486. Oppure mandare una email all’indirizzo: giusy.fabio.1974@gmail.com