Giorgia Soleri, la nuova diagnosi: «Ho la fibromialgia, provo rabbia e terrore»

«Ho la fibromialgia». Con queste parole Giorgia Soleri condivide con i suoi followers la diagnosi appena giunta dai medici dopo mesi di preoccupazione per la sua salute. Da tempo infatti la giovane attivista e influencer aveva notato dei nuovi sintomi, aggiungendosi a quelli con cui conviveva già a causa della vulvodinia e dell'endometriosi.

Nonostante la brutta notizia però Giorgia non si perde d'animo, sorride nelle stories e posta la foto del suo nuovo tatuaggio con la scritta "TOGHETER WE ARE STRONGER". «Coincidenza, lo avevo fatto poche ore prima di ricevere la diagnosi» racconta e aggiunge «oggi lo sento più che mai», ringraziando i followers per il supporto che le dimostrano quotidianamente.

Giorgia Soleri, quinta diagnosi

Giorgia Soleri è divenuta nota non solo per essere la fidanzata di Damiano dei Maneskin ma anche per la sua attività di attivista in difesa dei diritti delle donne e in particolare dei diritti alla salute per il riconoscimento di maalttie come la vulvodenia e l'endometriosi, che difficilmente vengono diagnosticata e spesso minimizzate nonostante non siano affatto una malattia rara.

La giovane ha scelto di parlare apertamente della sua salute, diventando testimonial e dando coraggio ad altre ragazze che come lei soffrono della stessa malattia.

Nel post in cui parla della sua nuova diagnosi racconta il suo percorso clinico difficile: «Nel frattempo di diagnosi ne sono arrivate altre 3: neuropatia del pudendo, endometriosi e adenomiosi». E aggiunge «Qualche giorno fa è arrivata la quinta, con la stessa dinamica di tutte le altre: dubbi, diagnosi scorrette, disillusione, rassegnazione. poi, un nome: fibromialgia. nel grande termine ombrello di Central Sensitivity Syndrome, o anche sensibilizzazione centrale». Una parola, che come racconta lei stessa porta con se rabbia e terrore.

Il grazie ai fan

Nella conclusione del post Giorgia ringrazia i followers e i tanti amici che la supportano in questo duro percorso: «Ho scoperto che la condivisione è un viaggio arricchente mai a senso unico, quando dai qualcosa ti torna sempre indietro. E a me è tornata empatia, amore, supporto, vicinanza, abbracci silenziosi e sguardi a voce alta. poche ore prima di questa diagnosi, per un casualità che a ripensarci fa sorridere, mi tatuavo TOGHETER WE ARE STRONGER. e oggi lo sento più che mai. grazie».

Fibromalgia, cosa è

La fibromialgia è una malattia cronica che colpisce soprattutto le donne e si caratterizza per il dolore nei muscoli e nelle strutture connettivali fibrose (i legamenti e i tendini). Tra gli altri sintommi ci sono dolore muscolari diffusi. Il dolore può apparire improvvisamente altrettanto improvvisamente sparire e ciò provoca un forte stress, disturbi dell'umore e del sonno ma anche ansia e depressione o addirittura la riduzione della capacità di movimento ed equilibrio.