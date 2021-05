Fara Sabina, il campanile si tinge di viola su proposta de Il Ponte a sostegno dei malati di fibromialgia

RIETI - Il campanile di piazza Duomo, a Fara Sabina capoluogo, oggi, 12 maggio, si illuminerà di viola a sostegno dei malati di Fibromialgia alle ore 19.30 nel corso della manifestazione “Facciamo luce sulla fibromialgia”. È la prima di una serie di iniziative promosse dal gruppo consiliare il Ponte per sensibilizzare e promuovere la conoscenza di questa sindrome dolorosa cronica, riconosciuta dall’Oms nel 1992, che riguarda il sistema neurologico periferico e si manifesta con dolore muscoloscheletrico diffuso e con la presenza di specifiche aree dolorose alla digitopressione, astenia, rigidità generalizzata, sonno non ristoratore, disturbi di memoria e concentrazione e altri sintomi di varia natura che non sono per niente facili da gestire.

Questa sindrome conta più di 100 sintomi, alcuni dei quali fortemente invalidanti, che peggiorano in modo significativo la qualità della vita. Difficile da diagnosticare e ancora sconosciuta la sua causa, per sostenere chi ne è affetto, la consigliera comunale Daniela Simonetti de Il Ponte ha presentato un ordine del giorno che è stato approvato all’unanimità da Consiglio comunale con l’impegno di promuovere attività mirate all’informazione e all’ottenimento del riconoscimento istituzionale della stessa tra le malattie croniche e invalidanti e all’inserimento di tale patologia nei Livelli essenziali di assistenza da cui a oggi è ancora esclusa.

«Vogliamo rendere visibile tale malattia cronica ed essere al fianco di chi ne soffre – afferma la consigliera Simonetti - È importante per Il Ponte sostenere iniziative finalizzate alla promozione di campagne di sensibilizzazione verso patologie come la fibromialgia, che meritano una particolare attenzione medico-scientifica e legislativa per una maggiore consapevolezza, sensibilizzazione e conoscenza. Il Comune di Fara Sabina con l’approvazione del nostro ordine del giorno ha aderito alle iniziative indette dal “Comitato Fibromialgici Uniti Italia” e siamo contenti che vi sia sensibilità, solidarietà e impegno congiunto di fronte a tali importanti tematiche».

All’iniziativa di questo pomeriggio seguirà l’evento di sabato 15 maggio presso la biblioteca comunale di Passo Corese alle 17.30, al quale parteciperà la responsabile Regione Lazio del “Comitato Fibromialgici Uniti Italia”, Elena Paganini.

Ultimo aggiornamento: 13:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA