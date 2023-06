Roma, Nuovo Salario: è festa al Mercato Serpentara Due. In arrivo la Notte Bianca con musica, balli e spettacoli a tema

Musica, buon cibo e divertimento assicurato anche per i più piccoli. Tutto è pronto per la Notte Bianca che domani - sabato 24 giugno - si svolgerà al Mercato Serpentara Due, in via Virgilio Talli, nel territorio del Municipio III, a partire dalle 19 e fino alle 24. Una formula pensata dalla stessa associazione “AGS Serpentara II” con l’obiettivo di rilanciare il mercato rionale e di rilanciare le stesse serate anche in altri quartieri.

Un mercato, quello di Serpentara, dove oltre alle consuete passeggiate e compere fra i banchi, c’è spazio anche per le degustazioni, a pranzo e a cena. Iniziative sociali, dunque, con intrattenimento musicale, giochi per i bambini ( truccabimbi e palloncini) e del buon cibo con l’inaugurazione di un punto di cucina greca. «Sono serate importanti - dice Cristina dell’Associazione AGS - perché aiutano a farci conoscere anche sotto un altro aspetto. Auspichiamo di poterne organizzare altre perché crediamo sia importante valorizzare questi spazi, intesi anche come luoghi di cultura, incontro e socialità».

«L’evento della notte bianca del mercato di Serpentara è una ottima notizia per il nostro territorio.

Uno spazio da vivere per le famiglie, con intrattenimento musicale ed iniziative per i bambini e comunque adatto a tutte le età. Per una notte il mercato, che è fra i pochi ad avere punti di somministrazione e ristorazione aperti la sera anche a mercato chiuso, sarà una vera e propria piazza estiva da vivere per tutti i cittadini di Fidene e Serpentara che non hanno questa estate offerte di iniziative culturali nei quartieri. Ringrazio pertanto gli operatori che con generosità hanno pensato e realizzato questa serata a cui sarò ben lieta di partecipare con la mia famiglia», il commento al Messaggero della Capogruppo ( Iv )per il Municipio III, Marta Marziali.