Roma, a Montesacro cibo e cultura: arriva “MercArt”, l’arte tra i banchi del mercato rionale

Sono un patrimonio della città e conservano una storia antica che ospita uno spaccato di vita, l’identità storica del luogo e le tradizioni. Sono i mercati rionali e rappresentano una certezza per gli abitanti del quartiere. Uno spazio riservato, un luogo d’incontro e socializzazione dove, le tradizioni culinari si intrecciano con la cultura. Angoli di memoria di piccole e grandi dimensioni, spesso, abbandonati, talvolta abbattuti ed inghiottiti dalle realtà dei centri commerciali. Nel territorio di Roma se ne contano oltre 120, nel quartiere Montesacro una decina. Tra questi, lo storico mercato coperto in viale Adriatico 124, restituito ai cittadini e agli operatori, nel Dicembre 2020. Un luogo simbolo del quartiere, riqualificato nella giunta precedente guidata da Caudo. Ora con la nuova amministrazione, presieduta da Marchionne, l’intento è di portare proprio qui l’arte ed avvicinare al tempo stesso sempre più i cittadini alle realtà dei mercati.

“MercArt - ha spiegato l’Assessore alla Cultura per il Municipio III, Luca Blasi - è l’idea di portare l’arte in ogni luogo e all’interno degli spazi di vita quotidiana. Insieme ai mercatari di viale Adriatico abbiamo deciso di trasformare questo spazio commerciale e di incontro in un boulevard artistico ,con l’obiettivo di riqualificare la periferia mediante la cultura e rendere ancor più fruibile uno spazio comune, pubblico e frequentato.”

In questa prima edizione, la mostra dal tema “Agorà” ospiterà ben 28 opere che andranno ad occupare le vetrate del mercato. L’iniziativa culturale nasce dal Municipio III, dall’assessorato alla Cultura con i gestori del mercato e diversi cittadini. La serata di inaugurazione è prevista per venerdì 24 ( Febbraio, ndr) , alle 18, presso il mercato coperto, in viale Adriatico 124, e sarà possibile ammirare le opere dei diversi artisti di quartiere fino al 3 Marzo 2023. “Le idee non mancano per realizzare tali iniziative. E nemmeno le risorse. Basterebbe che la politica si mettesse al servizio del cittadino ed avesse un ruolo di convergenza e non di controllo”, ha commentato l’assessore Blasi.

Un progetto volto a dimostrare che la realtà dei mercati rionali è ancora viva e identifica il fulcro della socialità cittadina. “Una socializzazione che sta scomparendo in un luogo dove si incontrano tante vite e che risulta penalizzato - spiega Enza Messini, scenografa per la Rai ed una delle organizzatrici di MercArt - e l’obiettivo della mostra è proprio quello di far conoscere e riprendere la realtà di una quartiere attraverso l’esperienza dell’arte.” “Tele e stendardi esposti che rappresentano le velleità artistiche di ciascun pittore. Ognuno di loro ha abbracciato il progetto con molto entusiasmo”, ha proseguito Enza Messini, con una passione per la pittura e peraltro autrice della tela dal titolo “Boom” che raffigura il melograno, frutto simbolo della ricchezza, prosperità, peculiarità.