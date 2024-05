Roma, a Montesacro la presentazione del libro di Gianluca Peciola "La linea del Silenzio" per l'iniziativa "Tutti in Biblio". Tutte le informazioni

Sabato 25 (maggio), al Brancaleone, si terrà la presentazione del libro "La Linea del Silenzio - Storia di Famiglia e di Lotta Armata - (ed.Solferino), il nuovo di Gianluca Peciola. Scrittore, in passato capogruppo Sel al Consiglio comunale di Roma e oggi molto attivo nell'ambito del sociale, racconta la monografia della sua famiglia collegata a una delle maggiori vicende che ha influenzato la storia successiva del nostro Paese: la prigionia e l'uccisione di Aldo Moro. L'appuntamento è alle 19.30, in via Levanna, 11.

L'incontro con Peciola rientra nella serie di iniziative dell’evento “Tutti in Biblio” volute dal Municipio III nell’ambito della Manifestazione d’interesse “Primavera della Lettura”, con l’obiettivo di supportare le reti sociali del territorio di Montesacro e le librerie indipendenti. «Sono felice di presentare il mio libro nel Municipio III che rappresenta un luogo di sperimentazione culturale tra i più avanzati a Roma in cui le istituzioni del sapere sono diventati luoghi di attraversamento pubblico e comunitario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una conquista democratica quando si abbassa la soglia di accesso alla cultura», ha detto Peciola. Insieme allo scrittore sarà presente Maria Edgarda Marcucci: « Eddi è un punto di riferimento per l'impegno civico e politico: una persona - sottolinea l'autore del libro - sempre impegnata sui temi dei diritti umani e civili. Per me, un dialogo interessante e importante».