A Roma sbarca una nuova formula del torneo padel: «Tre contro Tre, vince chi sbaglia di meno»

Il padel cambia pelle e lo fa con una nuova formula di competizione pronta a sbarcare nella Capitale: il “Tre contro tre, vince chi sbaglia di meno” ( 3vs3, ndr) . Il match tra squadre prevede che ciascuna di esse sia composta da tre giocatori: due in campo ed un altro che va a sostituire il compagno che commette il famoso “errore gratuito”. La rivoluzione arriva dalla neo associazione “Big Team” che propone un metodo di allenamento ampio e personalizzato dove potranno accedere dal principiante all’agonista.

Si comincia domani - sabato 24 giugno - con il primo torneo maschile open 3vs3, presso l'Infinto Padel Club, a partire dalle 16.30, in via di Santa Cornelia, 238, in collaborazione con il Comitato Nazionale Italiano FairPlay del Coni e di Msp Roma.

«Questo tipo di partite che vogliamo promuovere nasce da un esercizio che propongo durante gli allenamenti per insegnare ai giocatori a rimanere concentrati in campo e a cercare di sbagliare il meno possibile. Da qui, l’idea di organizzare un torneo divertente e accessibile a tutti i livelli che rispecchi questa formula di allenamento», spiega Giacomo Federici, direttore tecnico del Big Team.

Al termine del match pè inoltre prevista ala consegna del “Premio FairPlay al giocatore che ha dimostrato competitività nel corso del torneo. «Siamo felici di patrocinare, come Comitato Nazionale FairPlay, un torneo di padel che si distingue per l’originalità delle regole più inclusive e che pongono maggiore attenzione sul comportamento leale e rispettoso in campo. Il premio FairPlay rappresenta per noi il primo in questa disciplina che negli ultimi anni sta avvicinando tante persone, sia in tenera età che da adulti, allo sport e all’attività fisica», commenta Ruggero Alcanterini, Presidente del Comitato Nazionale Italiano Fair Play.

L’iscrizione al torneo è di 30 euro a squadra. Per il primo ed il secondo posto sono in palio premi tecnici. Per potersi iscrivere oppure ricevere informazioni si può contattere il numero: 340/ 8860879 oppure inviare una email a: bigteampadel@gmail.com