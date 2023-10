Roma, Nuovo Salario: anziana aggredita e scaraventata a terra: ladro le ruba la collanina e fugge

Una passeggiata, in strada, per godersi gli ultimi raggi di calore prima dell’arrivo delle temperature fredde, ma che ben presto si è trasformata in un incubo per una donna di 80 anni. Un ragazzo, improvvisamente, l’afferra alle spalle, la strattona a terra e le strappa la collanina d’oro. Poi sale a bordo di un’utilitaria e fugge facendo perdere le sye tracce. In via Francesco Micheli Picardi, al Nuovo Salario, sono arrivati i carabinieri della Compagnia di via Vaglia e i militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Montesacro. La donna è stata soccorsa dal personale del 118 e accompagnata presso l’Ospedale Sandro Pertini per ulteriori accertamenti.

I fatti

L’episodio risale a ieri mattina, poco dopo le 11.

Una storia terribile che arriva dal territorio del Municipio III: una donna è stata aggredita e derubata della sua collanina d’oro. Lei, ottantenne, era da poco uscita di casa per fare una passeggiata. Ma dietro l’anziana, improvvisamente, si è materializzato un giovane che l’ha afferrata alle spalle, l’ha fatta cadere e le ha strappato la collana che aveva al collo. Il ragazzo, sulla ventina, e con una maglietta bianca, è poi scappato a bordo di una macchina celeste, come raccontano alcuni testimoni che hanno assistito alla scena. In via Francesco Micheli Picardi, al Nuovo Salario, sono arrivati subito i carabinieri di via Vaglia e il Nucleo Operativo della Compagnia di Montesacro. La donna è stata soccorsa dagli operatori del 118 e trasportata - in codice giallo - presso l’Ospedale Pertini.

Il precedente

Lo scorso luglio, in via delle Vigne Nuove, al Tufello, un anziano, con seri problemi nella deambulazione, è stato derubato della sua collana d’oro che aveva al collo. L’uomo era seduto su una panchina e con lui c’era un signore che non ha fatto in tempo ad evitare lo scippo. Le due ladre sono riuscite a fuggire.