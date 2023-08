Domenica 27 Agosto 2023, 15:02 - Ultimo aggiornamento: 15:06

Emergenza borseggi nella Capitale. In poco più di dieci giorni da Ferragosto a oggi, solo gli arresti di borseggiatori da parte dei carabinieri sono stati 54, cinque al giorno. Un boom se considerato che solo il 15 di agosto nella Roma deserta ma con i negozi e i ristoranti del Centro assiepati di turisti stranieri e italiani, tredici "manolesta" sono finiti nelle caserme. Dopo cinque giorni altri tredici arresti per gli stessi reati: furti ai danni di ignari turisti, impegnati a scattare foto, in transito sui mezzi, seduti ai tavolini del centro.

LE MODALITÀ

Dopo due giorni ancora altri dieci, il giorno successivo ancora undici e altri sette attendono la convalida del magistrato. Vecchi e nuovi trucchi per depredare gli ignari cittadini. A muoversi sono soprattutto gang e lupi "solitari" approdati nella Capitale dal Basso Lazio ma anche dall'estero: in azione gruppi georgiani, ma anche "latinos" come cileni e peruviani, nomadi provenienti dai campi rom di Aprila, dall'Abruzzo e dal Nord Italia e dalla Francia. Le aree più colpite sono quelle centrali, in particolare quelle di Termini, del Colosseo, del Pantheon, di Fontana di Trevi, Trastevere e Campo de' Fiori. Ma ci sono anche gli specialisti dei raid nei negozi, nei ristoranti e nei locali del Centro. All'opera spesso sono donne insospettabili, come quelle riprese più volte dalle videocamere interne degli esercizi commerciali. «Nel nostro pub - spiegano i gestori del Flann O'Brien, storico irish pub di via Nazionale - abbiamo immortalato i soliti "noti" che si siedono accanto ai turisti e alle turiste che appoggiano zaini e borse sulla sedia o a terra e riescono a tirarle via come se nulla fosse». Non sono gli unici. Così anche nei ristoranti intorno a Fontana di Trevi. «Naturalmente - dicono i ristoratori - in modo puntuale ogni volta che ce li chiedono, consegniamo i filmati alle forze dell'ordine». Così anche in luoghi lontani dal centro, nei bar di quartiere dove si consuma il rito dell'apericena: uomini dalle sembianze spesso sudamericane riescono a distrarre clienti intente nel rito dell'apericena e a derubarle. Sui gruppi di quartiere i titolari dei bar hanno diffuso le immagini delle telecamere che immortalano il furto, per mettere in guardia i clienti.

Solo i carabinieri della Compagnia Roma Centro domenica 20 agosto hanno arrestato 11 persone, altre due sono state fermate dai colleghi di Parioli. Le direttissime, tenutesi lunedì hanno confermato gli arresti, ma i borseggiatori sono tornati in strada, alcuni con l'obbligo di firma altri con la notifica del divieto di avvicinamento al Centro. Gli arresti avvengono ogni giorno, purtroppo, considerati i limiti delle pene al reato, tornano subito su piazza. Ristoratori e dipendenti dei locali ormai conoscono bene i loro volti e mettono in guardia i clienti, invitandoli a mettere le borse sulle loro gambe e di non posare i cellulari sul tavolo. Poi ci sono le nomadi, spesso in stato interessante, che aspettano le loro vittime all'ingresso dei vagoni alcune agiscono anche a bordo. Quanto ai latinos, cileni e peruviani, si aggirano nei luoghi più turistici, velocemente depredano i turisti, per poi usare le loro carte di credito nei negozi del centro. Altro ritrovo dei borseggiatori è il Colosseo dove spesso sono intervenuti la polizia di Stato e gli agenti della polizia locale di Roma capitale. Quanto ai georgiani, che non si dilettano solo nei furti in casa (oltre 100 i colpi messi a punto dall'inizio dell'estate secondo i dati della Questura, con una crescita del 15%; 29 arresti degli agenti dal primo giugno), fanno leva su un'ulteriore difficoltà: in Tribunale al momento degli interrogatori per la convalida degli arresti, c'è una cronica mancanza di interpreti. Le bande straniere lo sanno bene e mandano a rubare soprattutto quelle "minoranze linguistiche" la cui testimonianza è più farraginosa da raccogliere.