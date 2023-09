Roma, ragazze minacciate e derubate da uno straniero dopo il turno di lavoro

Le minacce, l'aggressione, il tentato scippo e il furto di una collanina, questo è ciò che è accaduto a tre giovani ragazze che avevano appena finito il loro turno di lavoro, in un locale nei pressi della stazione Termini.

Le tre ragazze, che sono ancora sotto choc, avevano appena finito di lavorare e stavano chiacchierando tranquillamente quando tre ragazzi stranieri sono spuntati dal nulla.

Un loro conoscente ha dichiarato che gli uomini sono arrivati separatamente: «I primi due gli sono passati accanto e sembrava che se ne fossero andati, ma poi è arrivato il terzo che è andato sparato verso di loro. Prima le ha avvicinate parlandoci mentre arrivavano gli altri due, una volta che le avevano accerchiate e che i due credevano di distrarle, l'altro ha provato a prendere lo zaino di una delle tre. Le ragazze però hanno reagito prontamente e sono riuscite a strapparglielo dalle mani nonostante fosse partita una colluttazione. Mentre tentavano di recuperare lo zaino infatti una delle tre è stata aggredita fisicamente da uno dei malviventi che le ha strappato la collanina dal collo e si è dileguato insieme agli altri».

Anche un filmato testimonia l'accaduto, sembra che i tre ragazzi non siano nuovi della zona, infatti anche in passato sono stati protagonisti già di vari furti ed aggressioni soprattutto a ragazze. «Questo è un grande problema perché ultimamente molte ragazze non si sentono più sicure di lavorare dopo una certa ora perché hanno paura che qualcuno possa farle del male. Le giovani sono ancora spaventate ma hanno bisogno di guadagnare, non hanno nemmeno denunciato il fatto proprio per paura che i genitori non le facciano più andare a lavorare per preservare la loro incolumità, tuttavia non si sentono affatto sicure. Una situazione davvero difficile con la quale dover fare i conti, in cui a rimetterci sono persone oneste che si stanno dando da fare per costruire il loro futuro.