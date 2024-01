Roma, Montesacro compie 100 anni: in Piazza Sempione torna l’appuntamento con la passeggiata storico - architettonico del quartiere. Cosa succede

Il primo appuntamento, lo scorso 17 dicembre, ha riscosso un notevole successo: la passeggiata storico - architettonico nel quartiere Montesacro nasce con l’intento di svolgere un’attività di valorizzazione del territorio che sarà articolata attraverso visite guidate di alcuni dei più importanti punti del Municipio III. L’evento ( gratuito) nasce in collaborazione con il Touring Club Italiano e un altro appuntamento è previsto per domenica 21 ( gennaio) alle 9.45 in Piazza Sempione, 15. Non sarà tuttavia l’unico incontro poiché dal Municipio III fanno sapere che sono in programma ulteriori date e saranno organizzate nuove visite guidate.

Un’occasione importante che arriva per festeggiare il Centenario di Città Giardino. Le celebrazioni sono iniziate nell’Aprile del 2023 presso l’Urban Center del Municipio III dove è stata allestita una mostra documentaria con le immagini in bianco e nero e le planimetrie delle aree verdi del progetto urbanistico messo a punto, nel lontano 1919, dall’ingegnere ed architetto Gustavo Giovannoni che prevedeva la nascita di un nuovo quartiere sullo stile delle “Garden Cities”.

Per la messa in opera dei villini sono state incaricate società cooperative costituite per la maggior parte tra appartenenti alla piccola e media borghesia. I festeggiamenti sono proseguiti ancora nel mese di maggio con un logo speciale dedicato ai 100 anni insieme agli studenti dell’ Iss Bramante. E come non menzionare la manifestazione musicale dello scorso ottobre, con Giancane e il Muro del Canto, al Parco Ponte Nomentano, realizzata con Radio Sonica e il contributo di Zetema Progetto cultura. Storie e piccole aneddoti di un rione dove ha vissuto ( tra i tanti) Ennio Flaiano.