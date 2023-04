Incendio in un deposito di camion: paura ad Anagni/Il video

Un vasto incendio è divampato ad Anagni, all'interno di un deposito di camion e mezzi di lavoro. L'episodio è avvenuto in un'area privata, nei pressi dell'abitazione dei proprietari dell'attività. Sono stati distrutti dalle fiamme camion, autoarticolati e mezzi pesanti per cause ancora in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco.

Una densa nube di fumo è visibile a distanza e si avvertono anche delle esplosioni. Secondo una prima ricostruzione a causare l'incendio sarebbe stato un problema di natura elettrica. Quando i proprietari hanno iniziato a sentire l'odore acre hanno dato l'allarme ma ormai era troppo tardi.