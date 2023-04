Roma, incendio in un capannone di Corcolle: vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme

I pompieri di Roma ha inviatonno inviato 11 automezzi tra Auto Partenze, Autobotti e diversi mezzi di supporto, per domare le fiamme di un incendio scoppiato in un capannone in via Castel di Lama 83, nella frazione di Corcolle.

L'intervento è ancora in corso e richiederà molte ore, fanno sapere dalla sala stampa dei vigili del fuoco, per via dell'alto numero di abitazioni presenti a ridosso del capannone. I residenti delle case circostanti, per sicurezza, sono stati tutti evacuati. Viste le alte temperature raggiunte, il capannone rischia di crollare da un momento all'altro.