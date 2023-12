Roma, tentano di rubare un’auto ma fuggono. Una telecamera (nascosta) riprende i volti dei ladri: è caccia a due uomini

Predoni d’auto in azione al Tufello: due ladri sono stati immortalati da una telecamera (nascosta) mentre hanno tentato di rubare una vettura parcheggiata in via Monte Resegone, al Tufello. I fatti sono accaduti lo scorso mercoledì poco dopo le 20. I malviventi sono riusciti a forzare la portiera e a disattivare l’impianto elettronico, ma qualcosa deve aver interrotto il colpo: i due sono poi fuggiti facendo perdere le tracce e lasciando alle loro spalle soltanto danni ingenti. Nella zona intanto cresce l’allarme sicurezza: «Niente è più al sicuro, nemmeno i nostri mezzi», dice una residente.

Furti di auto e gomme nei parcheggi, torna la "banda del cric" fuori Roma: così agiscono «indisturbati»

Roma, minacce ai turisti per le foto al Colosseo. «Ti scorto al bancomat», fratelli centurioni condannati

Cosa è successo

E’ stata una volante della polizia, impegnata nel controllo del territorio, a notare una macchina, regolarmente parcheggiata, ma aperta, nel quartiere Tufello.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da una prima ispezione gli agenti sono risaliti al proprietario, un residente della zona, subito avvertito. Due ladri hanno tentato di rubare il veicolo, ma sono scappati senza alcun bottino. Dalla vettura non mancavano oggetti, ma i banditi dopo aver forzato la serratura dello sportello ( lato passeggero) sono riusciti a bloccare l’impianto elettronico e manomettere il blocco d’accensione. Una telecamera ( nascosta) ha ripreso i loro volti ( scoperti) intenti a spegnere le luci posteriori interne dell’abitacolo. La vittima del tentato furto ha poi pubblicato sul gruppo social "Tufello (III Municipio)" l’immagine dei delinquenti segnalando l’accaduto: uno di loro indossa un guanto scuro e cappello. «Quello con il cappello mi sembra di averlo visto più volte in zona», commenta una donna. Le immagini e i video sono ora al vaglio degli inquirenti mentre la caccia ai due è cominciata.