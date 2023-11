Sabato 18 Novembre 2023, 07:43 - Ultimo aggiornamento: 08:01

Escalation di furti di auto e di ruote nei parcheggi della stazione di Santa Palomba, a Pomezia. La banda ha colpito di nuovo più volte nell'ultima settimana. Un paio di giorni fa un pendolare aveva parcheggiato l'automobile per correre a prendere il treno. Al ritorno da Roma, nel tardo pomeriggio, non l'ha più trovata, mentre quella posteggiata accanto alla sua era poggiata sui mattoncini e senza le quattro ruote. Vettura svanita anche a un'altra pendolare a ventiquattro ore di distanza dal primo furto. I posteggi liberi a ridosso dello scalo ferroviario sono, insomma, tornati nel mirino di ladri e vandali. «Lasciata la macchina al parcheggio della stazione di Santa Palomba la mattina, di ritorno da Roma non l'ho più trovata racconta Massimiliano, vittima del furto - ad un poverino vicino alla mia non hanno rubato l'auto, ma hanno asportato tutte e quattro le ruote». Una buona notizia è poi arrivata a Massimiliano dai carabinieri di Pomezia a cui l'uomo aveva presentato la denuncia di furto. «È stata ritrovata ad Aprilia in zona Trenta Stelle aggiunge l'uomo i carabinieri mi hanno riferito che spesso le lasciano lì per qualche giorno prima di andarle a prendere per essere sicuri che non ci sia un dispositivo gps a bordo. A parte i blocchetti forzati, non aveva un graffio, ma era stata perfettamente parcheggiata e l'abitacolo rovistato da cima a fondo. Non è stato toccato nulla e avevo sia autoradio che seggiolino del mio bimbo».

È invece andata peggio a Barbara, l'altra pendolare a cui la banda ha rubato la sua macchina a 24 ore di distanza dal furto di Massimiliano. Colpi simili erano stati messi a segno ad aprile e agosto scorsi, subito dopo il rientro delle ferie estive. City car, utilitarie fanno gola alle bande che hanno il compito di trasferirle in un luogo sicuro, lontano da occhi indiscreti, per smontarle e piazzare i pezzi nel mercato clandestino. A Santa Palomba i malviventi agiscono pressoché indisturbati nonostante i furti avvengano soprattutto nelle due grandi aree di sosta pubblica sosta pubblica, in via dell'Ecologia e in via della Siderurgia. Le due strade sono molto trafficate solo durante le ore di punta, la mattina fino alle 9 e la sera dalle 17 alle 19.30. Dopo tornano ad essere pressoché isolate al punto che sono diventate il luogo ideale per i gruppi di teppisti che si "divertono" a vandalizzare le vetture in sosta per rubare pochi oggetti lasciati all'interno: ombrelli, qualche centesimo e poco altro. Scene di ordinario vandalismo e ladri di nuovo scatenati insomma allo scalo ferroviario di Pomezia dove da anni i pendolari chiedono maggiori controlli e soprattutto l'installazione delle telecamere di video sorveglianza che ancora tardano ad arrivare nonostante i tanti, ripetuti impegni da parte delle diverse amministrazioni comunale che nei decenni si sono succedute.

Più raro, invece, che vengano "toccate" le vetture lasciate nel piazzale della stazione, proprio davanti all'ingresso dello scalo. La riqualificazione delle aree di sosta a ridosso della stazione, approvata dalla precedente amministrazione 5 Stelle dell'ex sindaco Adriano Zuccalà, va invece molto a rilento. Un restyling complessivo per Santa Palomba, finanziati grazie al Bando Periferie di Città Metropolitana di Roma Capitale per un totale di otto milioni. Numerosi gli interventi previsti. Dalla realizzazione della videosorveglianza e da una nuova illuminazione in un lungo tratto di via Ardeatina alla riqualificazione del piazzale antistante la stazione, fino alla messa in sicurezza e alla sistemazione dei percorsi pedonali in via della Stazione, via dell'Ecologia e via della Siderurgia. Nuovo look e messa in sicurezza anche per i due grandi parcheggi al servizio dello scalo ferroviario, che diventeranno però a pagamento.