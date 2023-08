Furti a Talenti, ladri rubano in una pizzeria (pochi euro) e mangiano i dolci rimasti

Escalation di furti a Talenti, quartiere molto popolato a Roma. L’ultimo ieri, vittima una pizzeria dove i ladri hanno anche cenato mangiando i dolci rimasti prima di scappare con i pochi euro trovati. Ciò che ora rimane di questi esercizi sono: serrande divelte, vetrine spaccate, casse forzate, contanti e computer portati via.

Le vittime

"Tantissimi danni per bottini magri”, si sfogano gli esercenti sulle pagine social del quartiere raccogliendo la solidarietà di chi vive in zona. “Questo è il ricordino che ci hanno lasciato, sono riusciti ad entrare e rompere la vetrina d’ingresso, fare danni qui e là e rubare fondo cassa e poco altro.

Fate attenzione”. Questo è il post della pizzeria da Gusto.

I danni

“Avevamo già denunciato tempo fa alcuni tentativi di furti, questa volta purtroppo sono riusciti ad entrare. Hanno sradicato due palle di cemento impiantate nel pavimento, hanno forzato e alzato la serranda quanto basta per entrare”. Una volta scassinata anche la serratura della vetrina i malviventi hanno portato via un fondocassa di circa 150 euro. “Mentre i danni tra pavimento, cassa rotta, serranda superano i 700 euro”. Fortunatamente dopo il furto la pizzeria è subito tornata alla regolare attività, “almeno - dice il titolare - non abbiamo perso pure l’incasso della giornata".