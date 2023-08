Martedì 8 Agosto 2023, 07:25

PERUGIA - Non solo negozi. L’incubo spaccate si allarga anche alle auto in sosta. In questo inizio d’agosto che ha visto l’emergenza della problematica (non a caso in questura hanno nel piano di prevenzione per i furti d’agosto hanno inserito anche controlli ad aree industriali e commerciali) dei furti con spaccata, l’allarme si sposta anche alla macchine.

Tante, negli ultimi giorni, le segnalazioni in arrivo dalle zone di Fontivegge e Ferro di Cavallo. I residenti denunciano, anche via social, continue spaccate alle auto parcheggiate lungo le vie o negli spazi condominiali. Le ultimissime segnalazioni rimandano alla notte tra sabato e domenica: la strada, a Ferro di Cavallo, racconta di «un bel po’ di macchine» finite nel mirino dei balordi in azione. Non è da escludere che, per le auto come per le attività commerciali, in diversi casi possa trattarsi di tossicodipendenti a caccia di soldi per le dosi dal momento che sempre chi a Fontivegge vive e lavora segnala un ritorno importante dello spaccio.

Al di là dell’origine degli assalti, nelle chat di quartiere a Ferro di Cavallo oltre a segnalare i raid alle auto e a chiedere massima attenzione si cerca anche qualche soluzione al problema. Oltre ovviamente a chiedere maggiori controlli alle forze dell’ordine, c’è anche chi propone una presenza quantomeno serale in strada. Una specie di forma di controllo che possa fungere da deterrente, almeno fino a una certa ora.

Altro quartiere, altro furto. Nel mirino dei ladri ci è finito, sempre nel fine settimana appena concluso, un supermercato nella zona di piazza Birago. Anche in questo caso, spaccata e poi banditi in fuga con il fondo cassa.

Tra le zone maggiormente colpite in questo inizio agosto ci sono quelle di Montegrillo e San Marco. E così, dopo il consigliere comunale Francesco Zuccherini (Pd), sul tema prende parola anche Azione: «Negli ultimi giorni si sono verificati diversi episodi di furto/scasso nella zona di Montegrillo/San Marco. Sono episodi che danno l’idea di quanto sia necessaria la presenza di un punto fisso di presidio delle forze dell’ordine. La caserma di Ponte d’oddi garantiva tranquillità e controllo sul territorio. Il comune, che siede al tavolo con la prefettura, ha il dovere di chiedere a gran voce soluzioni per questa zona che dalle 22:00 in poi diventa terra di nessuno. Anziani e famiglie devono vivere questi luoghi in modo tranquillo e sereno. Speriamo che, almeno questa volta, non ci sia l’ennesimo tentativo di chiudere un occhio su un problema ormai insostenibile».



L’ARRESTO

Ma non sempre vincono i cattivi. Come è avvenuto a Madonna Alta, dove i poliziotti sono stati chiamati a seguito dell’allarme anti furto scattato in un negozio. Giunti sul posto gli agenti hanno preso contatti con il proprietario del negozio, il quale riferiva loro che un uomo, poco prima, era riuscito ad introdursi nel negozio forzando e danneggiando la porta di ingresso. I poliziotti, grazie alle preziose informazioni fornite dal proprietario ed alle immagini del sistema di videosorveglianza, hanno attivato le ricerche e in poco tempo sono riusciti ad intercettare l’uomo, identificato come un cittadino straniero di origini ivoriane, classe 1998, con precedenti di Polizia per i reati di furto, furto aggravato, violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L’uomo è stato arrestato per i reati di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, oltre ad essere denunciato per ricettazione e inottemperanza all’obbligo di dimora, e è stato portato in carcere a Capanne.