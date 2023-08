Roma, all'Esquilino rissa tra due stranieri davanti a un ristorante con mazze e sedie. I clienti si rintanano nel locale

Grida, paura e sangue sul marciapiede, due sbandati creano scompiglio davanti un locale del centro in piena mattinata. È accaduto nel Rione Esquilino davanti il ristorante "Santa Maria-Osteria", alcuni clienti erano seduti a mangiare quando due uomini stranieri sono sbucati dal nulla. Il proprietario del locale si sente avvilito e abbandonato. «Mi trovavo al locale quando è accaduto, alcuni clienti erano seduti nei tavoli di fuori e stavano consumando chi da bere e chi da mangiare, era tutto tranquillo fin quando non ho sentito delle forti grida. Si trattava di due stranieri, sistavano insultando, e uno dei due il quale aveva un bastone in mano ha iniziato ad aggredire l'altro».

La rissa davanti al ristorante

La rissa è proseguita e i malviventi oltre a picchiarsi hanno lanciato anche alcuni oggetti del ristorante. «L'uomo senza bastone ha preso una sedia del locale per difendersi dall'altro e minacciarlo, hanno poi continuato lanciando bicchieri e altri oggetti presenti sui tavoli. Una scena che ha dell'incredibile e che ha terrorizzato i clienti, alcuni dei quali erano anche turisti, immagino che impressione abbiano avuto della nostra città».

Il proprietario nonostante lo shock è riuscito a rimanere lucido, infatti rivolgendosi ai clienti che non erano scappati, li ha invitati ad entrare dentro il locale per metterli in sicurezza. «Ho tirato giù la serranda e siamo rimsti all'interno del locale chiuso per circa quaranta minuti.

Purtroppo non è la prima volta che abbiamo problemi, il fatto che sia accaduto di giorno è solo un aggravante in più, è davvero difficile lavorare in queste condizioni, io e i miei dipendenti lavoriamo onestamente e paghiamo le tasse. Non ci sono controlli, nessuno si occupa di risolvere la situazione e ci sentiamo profondamente arrabbiati e delusi». L'uomo, oltre ai danni che ha subito al locale si preoccupa anche del fatto che ciò che è accaduto non è un caso isolato e che che potrebbe risuccedere. In zona si consumano quasi quotidianamente furti, aggressioni e risse di questo tipo, il fatto che sia stato coinvolto un locale è ancora più grave, ma l'ordine dovrebbe essere ripristinato partendo prima di tutto dalle strade.