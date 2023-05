Nuova Ztl di Roma, dalla mappa alle deroghe: ecco cosa cambierà

Il quadro della situazione sarà chiaro la prossima settimana: insi stanno studiando le modifiche alla delibera che istituisce la nuovafascia verde che, a scaglioni, terrebbe fuori le auto più vecchie. Le norme della delibera attuale prevedono il divieto di accesso, dal 1° novembre 2023, per le diesel euro 4. Da novembre 2024 lo stop sarà imposto anche agli euro 5, sempre alimentati a diesel, e sarà esteso ai veicoli a benzina Euro 3. Le regole riguardano anche i motori bi-fuel, cioè quelli alimentati anche a Gpl.

Ma le possibili (e probabili) modifiche sono alle porte: dalle deroghe per i motori euro4 diesel e benzina a quelli quelli con il gpl bi fuel. Dalla revisione degli orari dei divieti di accesso alla rimodulazione del divieto di sosta, dal ricalcolo del perimetro della fascia verde all’istituzione dei carnet di ingressi consentiti.

Il sindaco Roberto Gualtieri ha aperto agli emendamenti alla delibera della giunta: «A breve annunceremo la rimodulazione» della ztl fascia verde «che sottoporremo alla Regione e che tenga Roma sotto i limiti di legge di pm10 e No2 che sono un obbligo - sottolinea l'inquilino di Palazzo Senatorio - Dobbiamo agire subito, non è una questione di discrezionalità politica».

Ztl Roma, pronte le modifiche: Euro 4 verso l'esenzione e no alle multe se la vettura è parcheggiata. Carnet e deroghe

D'altronde, l'amministrazione capitolina deve trovare un difficile equilibrio tra le proteste dei romani - con le foto dei cartelli Ztl imbustati comparsi su gruppi social - il rispetto delle norme europee e regionali e la fronda in consiglio comunale, dove dallo stesso gruppo Pd (oltre all'intera opposizione di centrodestra) si stanno alzando vici critiche sul provvedimento.

Stando ai dati di Aci, nel 2022 a Roma risultavano immatricolate poco più di 400 mila vetture euro4, di cui quasi 147 mila diesel, 204 mila benzina e 49mila ibride.

La rimodulazione della delibera dovrebbe prevedere una deroga per queste auto, mentre rimane ancora allo studio quella sulle euro 3 che, però, sono solo 133mila. Le altre variazioni dovrebbero incidere sul perimetro della fascia verde che potrebbe essere ricalibrato per non escludere i parcheggi di scambio - ossia le aree di sosta (gestite da Atac) realizzate per permettere agli automobilisti di lasciare lì la propria vetturache oggi ricadono dentro il perimetro dei divieti - di Arco di Travertino, Cipro (via Angelo Emo), Nomentana (via Val d’Aosta) Ostiense (stazione Magliana) Santa Maria del Soccorso, stazione San Pietro, Villa Bonelli (via della Magliana Nuova) e piazzale Partigiani.

Inoltre si sarebbe deciso di eliminare dal provvedimento (almeno per i residenti) il divieto di parcheggiare nelle future zone interdette. Quindi i carnet: possibile che anche Roma (come già succede a Milano) introduca per i veicoli più vecchi un tot di accessi annui, probabilmente 55.