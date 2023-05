Zelensky domani a Roma: incontrerà Mattarella e il Papa, poi Meloni. Città blindata: no fly zone e tiratori scelti

Volodymyr Zelensky è atteso domani a Roma per incontrare Giorgia Meloni e il Papa. Nell'ambito di un tour europeo che lo porterà nel fine settimana anche a Berlino, il presidente ucraino farà tappa nella capitale per la prima volta dall'inizio dell'invasione russa, dopo aver già visitato nei mesi scorsi Washington, Londra, Parigi, Bruxelles e negli ultimi giorni Helsinki e L'Aia. Mentre il Vaticano continua a lavorare a quella «missione di pace» tra Kiev e Mosca annunciata dallo stesso Francesco ma dai contorni ancora «riservati». L'arrivo di Zelensky non è stato ufficialmente confermato dal governo italiano: per motivi di sicurezza il presidente ucraino si muove fuori dai confini del suo Paese sempre nella massima riservatezza. Secondo fonti parlamentari potrebbe incontrare Meloni domenica, dopo averla ricevuta lo scorso febbraio a Kiev alla vigilia del primo anniversario dell'invasione russa. Tra i due leader è emersa subito una certa sintonia, sebbene Zelensky abbia dimostrato di non avere peli sulla lingua nel criticare un alleato del governo Meloni, Silvio Berlusconi, per i suoi legami mai veramente recisi con Vladimir Putin.

Meloni e Papa Bergoglio, il colloquio privato (di 15 minuti): al centro Zelensky a Roma e la guerra

La visita

In questi sette mesi a Palazzo Chigi, la premier ha però ribadito e dimostrato più volte di voler mantenere l'Italia al fianco degli alleati euroatlantici nel sostegno a Kiev, spiegando in parlamento e nei consessi internazionali la necessità di inviare armi all'Ucraina per metterla in condizioni di difendere se stessa e il resto dell'Europa.

Roma blindata: no fly zone e tiratori scelti

Roma blindata per l'arrivo del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. La questura di Roma ha varato un piano sicurezza che prevede anche la no fly zone e il divieto di sorvolo per i droni. Previsto l'impiego di artificieri, elicotteri e tiratori scelti. Verranno effettuate bonifiche e controlli anche nel sottosuolo. Sorvegliati il Tevere e i parchi, dove la vigilanza sarà assicurata anche dal reparto a cavallo, mentre il controllo dal cielo sarà realizzato con gli elicotteri della Polizia. In campo anche le unità antiterrorismo di polizia e carabinier. Il piano sicurezza disposto dalla questura di Roma prevede anche un aumento dei controlli nelle stazioni ferroviarie, gli aeroporti e sulle principali arterie stradali e autostradali. Inoltre, a partire da domani sarà istituita, presso la sala operativa della questura, nell'area riservata alla gestione dei grandi eventi, una task force dove verranno coordinati tutti i servizi di ordine e sicurezza pubblica.